Soirée food truck animée Ronsenac
Soirée food truck animée Ronsenac samedi 10 mai 2025.
Soirée food truck animée
Aire de jeux Ronsenac Charente
Début : Vendredi 2025-05-10 19:00:00
fin : 2025-06-21
2025-05-10 2025-05-24 2025-05-31 2025-06-13 2025-06-21 2025-06-27 2025-07-11 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-12 2025-09-26 2025-09-27
Soirée food truck avec présence de Ma Petite Crêperie, Délys Créoles, spécialités de la réunion et Thierry Vadi (poulets frites). Soirée avec ambiance musicale, concert.
Aire de jeux Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 93 46 mairie@ronsenac.fr
Food truck evening with Ma Petite Crêperie, Délys Créoles, specialities from Reunion Island and Thierry Vadi (fried chicken). Evening with live music.
Foodtruck-Abend mit Ma Petite Crêperie, Délys Créoles, Spezialitäten von der Insel La Réunion und Thierry Vadi (frittierte Hähnchen). Abend mit musikalischer Untermalung, Konzert.
Serata con food truck con Ma Petite Crêperie, Délys Créoles, specialità della Réunion e Thierry Vadi (pollo fritto). Serata con musica dal vivo.
Noche de food trucks con Ma Petite Crêperie, Délys Créoles, especialidades de la Reunión y Thierry Vadi (pollo frito). Velada con música en directo.
