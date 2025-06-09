Soirée food truck Villebois-Lavalette

Soirée food truck Villebois-Lavalette lundi 9 juin 2025.

Soirée food truck

Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Début : Lundi 2025-06-09 19:00:00

fin : 2025-08-18

Soirée food truck avec ambiance musicale.

Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 90 04 delyscreol@gmail.com

English :

Food truck evening with live music.

German :

Foodtruck-Abend mit musikalischer Umrahmung.

Italiano :

Serata con food truck e musica dal vivo.

Espanol :

Noche de food trucks con música en directo.

L’événement Soirée food truck Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-05-27 par Office de tourisme du Sud Charente