Soirée food truck Villebois-Lavalette
Soirée food truck Villebois-Lavalette lundi 9 juin 2025.
Soirée food truck
Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-06-09 19:00:00
fin : 2025-08-18
Date(s) :
2025-06-09 2025-08-18
Soirée food truck avec ambiance musicale.
Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 90 04 delyscreol@gmail.com
English :
Food truck evening with live music.
German :
Foodtruck-Abend mit musikalischer Umrahmung.
Italiano :
Serata con food truck e musica dal vivo.
Espanol :
Noche de food trucks con música en directo.
L’événement Soirée food truck Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2025-05-27 par Office de tourisme du Sud Charente