Soirée food-trucks et feux d’artifice Parking du collège Corcieux lundi 13 juillet 2026.

Corcieux

Soirée food-trucks et feux d’artifice

Parking du collège 227 rue des sports Corcieux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Soirée Food-trucks avec plus de 20 propositions gustatives différentes, jeux enfants gratuits, buvettes associatives.

Feux d’artifice tirés vers 23h Présence de l’harmonie municipale de Granges Aumontzey puis ambiance avec DJ ToineTout public

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Parking du collège 227 rue des sports Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 50 67 21

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English :

Food truck night featuring more than 20 different culinary offerings, free children’s games, and community-run refreshment stands.

Fireworks at around 11 p.m. — Performance by the Granges Aumontzey municipal band, followed by a party with DJ Toine

L’événement Soirée food-trucks et feux d’artifice Corcieux a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES