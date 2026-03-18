Soirée Food Trucks Saint-Fiel
Soirée Food Trucks Saint-Fiel vendredi 3 juillet 2026.
Soirée Food Trucks
Saint-Fiel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
9 ème Rassemblement de divers food trucks.
Concert avec The Gommettes. .
Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 07 36
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English : Soirée Food Trucks
L’événement Soirée Food Trucks Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-03-15 par Creuse Tourisme