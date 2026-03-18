Soirée Food Trucks Saint-Fiel

Soirée Food Trucks Saint-Fiel 2026-07-03

Soirée Food Trucks Saint-Fiel vendredi 3 juillet 2026.

Soirée Food Trucks

Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

9 ème Rassemblement de divers food trucks.
Concert avec The Gommettes.   .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 07 36 

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English : Soirée Food Trucks

L’événement Soirée Food Trucks Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-03-15 par Creuse Tourisme

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