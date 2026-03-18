Soirée Food Trucks

Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

9 ème Rassemblement de divers food trucks.

Concert avec The Gommettes. .

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 07 36

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English : Soirée Food Trucks

L’événement Soirée Food Trucks Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-03-15 par Creuse Tourisme