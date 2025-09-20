SOIRÉE FOOD TRUCKS RUE DU CENTRE Saint-Orens-de-Gameville

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Le rassemblement de Food Trucks gastronomiques est de retour ! Partez à la rencontre de saveurs locales et authentiques au cœur Saint-Orens.

Au programme un lieu chaleureux, décoré avec soin et baigné de couleurs, le tout porté par une ambiance conviviale et rythmée (concert live ou DJ)

À déguster une cuisine du monde aux recettes originales et revisitées, sublimée par des produits d’Occitanie labellisés. Une dizaine de food trucks vous régalent avec leurs créations gourmandes.

La spécialité du chef un espace dégustation de vins animé par notre partenaire Les Vignobles du Sud-Ouest, qui vous font découvrir leurs cuvées AOP et IGP. En accompagnement, une buvette proposera sodas, jus, sirops et bières locales. .

English :

The gathering of gourmet food trucks is back! Discover authentic local flavors in the heart of Saint-Orens.

German :

Das Treffen der gastronomischen Food Trucks ist wieder da! Machen Sie sich auf den Weg, um im Herzen von Saint-Orens lokale und authentische Geschmäcker kennenzulernen.

Italiano :

Torna il raduno dei food truck gourmet! Scoprite gli autentici sapori locali nel cuore di Saint-Orens.

Espanol :

¡Vuelve el encuentro de food trucks gourmet! Descubra los auténticos sabores locales en el corazón de Saint-Orens.

