Soirée foot Epfig
Soirée foot Epfig vendredi 17 octobre 2025.
Soirée foot
1A rue des artisans Epfig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 23:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Soirée football diffusion sur grand écran !
Tartes flambées et pizza sur place !
Bar ouvert jusqu’à 23h00. 0 .
1A rue des artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94 farinapascal@hotmail.fr
English :
Soccer evening broadcast on the big screen!
German :
Fußballabend Übertragung auf Großbildleinwand!
Italiano :
Serata di calcio trasmessa su grande schermo!
Espanol :
Noche de fútbol retransmitida en pantalla grande
