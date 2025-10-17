Soirée foot Epfig

Soirée foot Epfig vendredi 17 octobre 2025.

Soirée foot

1A rue des artisans Epfig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17 23:00:00

Date(s) :
2025-10-17

Soirée football diffusion sur grand écran !
Tartes flambées et pizza sur place !
Bar ouvert jusqu’à 23h00. 0  .

1A rue des artisans Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 31 94  farinapascal@hotmail.fr

English :

Soccer evening broadcast on the big screen!

German :

Fußballabend Übertragung auf Großbildleinwand!

Italiano :

Serata di calcio trasmessa su grande schermo!

Espanol :

Noche de fútbol retransmitida en pantalla grande

L’événement Soirée foot Epfig a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du pays de Barr