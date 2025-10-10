Soirée FOOT Giffaumont-Champaubert
Soirée FOOT Giffaumont-Champaubert vendredi 10 octobre 2025.
Soirée FOOT
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Tout public
France Azerbaïdjan .
Le Bourricot Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est lebourricot51@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée FOOT Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne