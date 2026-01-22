SOIREE FOOT Saint-Pons-de-Thomières

SOIREE FOOT Saint-Pons-de-Thomières samedi 7 février 2026.

Salle de Ponderach Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-02-07
2026-02-07

L’Étoile Sportive du Jaur école de foot, feminines et vétérans vous attend nombreux pour sa nouvelle soirée FOOT
Buvette dès 19:00
Repas Menu: salade, couscous,tarte pommes cafe 1 verre de vin
Soirée avec animation musicale avec Nico
Reservation a la baguette magique
Salle de Ponderach Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 81 74 41 29 

English :

The Étoile Sportive du Jaur? soccer school, women’s and veterans’ teams look forward to welcoming you to their new FOOT evening
Refreshment bar from 19:00
Meal Menu: salad, couscous, apple pie, coffee 1 glass of wine
Evening with musical entertainment
Book before March 24

