SOIREE FOOT Saint-Pons-de-Thomières

SOIREE FOOT

Salle de Ponderach Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-07

L’Étoile Sportive du Jaur école de foot, feminines et vétérans vous attend nombreux pour sa nouvelle soirée FOOT

Buvette dès 19:00

Repas Menu: salade, couscous,tarte pommes cafe 1 verre de vin

Soirée avec animation musicale avec Nico

Reservation a la baguette magique

Salle de Ponderach Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 6 81 74 41 29

English :

The Étoile Sportive du Jaur? soccer school, women’s and veterans’ teams look forward to welcoming you to their new FOOT evening

Refreshment bar from 19:00

Meal Menu: salad, couscous, apple pie, coffee 1 glass of wine

Evening with musical entertainment

Book before March 24

