Informations pratiques

Forges-les-Eaux

Soirée ForgesBeach

87 Avenue des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Du 4 juillet au 22 août, préparez-vous à vivre un été inoubliable au Domaine de Forges !

Sous le soleil normand, le ForgesBeach vous accueille avec un programme pensé pour faire vibrer vos soirées estivales.

Au programme

– Bar et restauration pour se régaler

– Concerts live pour enflammer les soirées, 4 et 17 juillet et 22 août à 21h30

– Soirées Blindtest pour défier vos amis dans une ambiance ultra fun, tous les vendredis

– Soirées DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit, tous les samedis(2) ainsi que le lundi 13 Juillet (avec restauration)

– Cinéma en plein air, diffusion du film Truman Show le vendredi 17 juillet à 22h30

– Soirée blanche avec un concert cubain, cours de salsa, bar à mojitos le 11 juillet

– Feux d’artifice le 4, 13 et 26 juillet

En famille, entre amis ou en amoureux, venez vibrer, chanter, danser et savourer l’été au ForgesBeach.

RESTAURATION

Ouverture tous les samedis ainsi que le lundi 13 juillet de 19h à 23h

Réservation en ligne ou par téléphone au 02 32 89 50 55

NOS FORMULES 16€

Formule 1 Poulet rôti à la braise & pommes de terre grenaille, flan maison

Formule 2 Pizza napolitaine, flan maison

Formule à 12€ pour les enfants de de 12 ans

NOS PLANCHES

– Planche Mixte 17,5€

BAR

Le bar du ForgesBeach vous ouvre ses portes les vendredis de 19h à 23h et les samedis de 14h à 23h. .

87 Avenue des Sources Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 50 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée ForgesBeach

L’événement Soirée ForgesBeach Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux