Soirée Fosséenne du handicap Fos-sur-Mer

Soirée Fosséenne du handicap Fos-sur-Mer vendredi 17 octobre 2025.

Soirée Fosséenne du handicap

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 19h30. avenue René Cassin Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône

Venez célébrer tous les talents lors de la Soirée Fosséenne du Handicap, vendredi 17 octobre à 20h au Théâtre de Fos, avec musique, danse et convivialité !

Le service prévention inclusion du CCAS vous convie à la Soirée Fosséenne du Handicap (SFH) pour mettre tous les talents à l’honneur, les personnes en situation de handicap mais aussi les personnes valides.



Au travers du chant, de la danse et de toute forme d’expression corporelle, le spectacle proposé invite à dépasser les différences et à vivre une soirée festive et de convivialité. Cette édition 2025 est parrainée par Naestro, chanteur lyrique d’Urban Opéra.



Réservation de préférence au 04.42.47.71.00 .

avenue René Cassin Fos-sur-Mer 13270 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 71 00

English :

Come and celebrate all talents at the Soirée Fosséenne du Handicap, Friday October 17th at 8pm at the Théâtre de Fos, with music, dance and conviviality!

German :

Feiern Sie alle Talente bei der Soirée Fosséenne du Handicap am Freitag, den 17. Oktober um 20 Uhr im Théâtre de Fos mit Musik, Tanz und Geselligkeit!

Italiano :

Venite a celebrare tutti i talenti alla Soirée Fosséenne du Handicap, venerdì 17 ottobre alle 20.00 al Théâtre de Fos, con musica, danza e divertimento!

Espanol :

Venga a celebrar todos los talentos en la Soirée Fosséenne du Handicap, el viernes 17 de octubre a las 20.00 horas en el Théâtre de Fos, ¡con música, baile y diversión!

