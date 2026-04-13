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Soirée Fragments de désir et trajectoires queer, Le Cratère, Toulouse

Soirée Fragments de désir et trajectoires queer, Le Cratère, Toulouse

Soirée Fragments de désir et trajectoires queer, Le Cratère, Toulouse jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Le Cratère

Adresse : 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Soirée Fragments de désir et trajectoires queer Jeudi 16 avril, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:59+02:00
Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/soiree-fragments-de-desir-et-trajectoires-queer »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
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