Soirée Fragments de désir et trajectoires queer, Le Cratère, Toulouse

Soirée Fragments de désir et trajectoires queer Jeudi 16 avril, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:59+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/soiree-fragments-de-desir-et-trajectoires-queer »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Jeudi 16 avril 2026, Le Cratère vous invite à une soirée dédiée au cinéma queer chinois, à travers deux films qui explorent l’intime, le désir et les expériences LGBTQ+ dans la ville contemporaine, l…