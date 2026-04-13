Soirée Fragments de désir et trajectoires queer, Le Cratère, Toulouse
Soirée Fragments de désir et trajectoires queer, Le Cratère, Toulouse jeudi 16 avril 2026.
Soirée Fragments de désir et trajectoires queer Jeudi 16 avril, 20h00 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:59+02:00
Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T23:59:59+02:00
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/soiree-fragments-de-desir-et-trajectoires-queer »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Jeudi 16 avril 2026, Le Cratère vous invite à une soirée dédiée au cinéma queer chinois, à travers deux films qui explorent l’intime, le désir et les expériences LGBTQ+ dans la ville contemporaine, l…
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