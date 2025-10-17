Soirée Franchouillarde VandB Montceau-les-Mines
Soirée Franchouillarde VandB Montceau-les-Mines vendredi 17 octobre 2025.
Soirée Franchouillarde
VandB 16 rue de Marigny Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Venez passer un moment convivial à partir de 18h !
Offre planche + bouteille & lancement de l’offre chaude.
Vous pourrez donc retrouver tenders de poulet, mozza stick et bien d’autres ! .
VandB 16 rue de Marigny Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 17 04 montceaulesmines@vandb.fr
