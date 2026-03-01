Soirée Franco-Louisianaise Grenier à Sel Avallon

Soirée Franco-Louisianaise

Grenier à Sel 8 Rue Bocquillot Avallon Yonne

2026-03-14 18:30:00

2026-03-14

Depuis de nombreuses années, Alain SERRES, auteur, compositeur et interprète, trace un parcours singulier sur les scènes de la région et au-delà. Artiste reconnu pour la qualité de son écriture, sa voix habitée et sa présence scénique chaleureuse, il a développé un univers où la chanson française dialogue naturellement avec d’autres traditions musicales. Au fil de ses projets, Alain a joué aux côtés de musiciens reconnus des scènes chanson, jazz et musiques du monde, nourrissant une approche musicale ouverte, fondée sur l’écoute, la complicité et le goût du métissage culturel. Sa rencontre avec les Cajuns et la Louisiane, dont il tombe littéralement amoureux, va influencer son approche des textes et de la musique. Il se simplifie pour aller à l’essentiel, au vivant et pour communier avec lui-même. Là dans cette dimension, il laisse à ceux qui l’ont écouté un sentiment inoubliable. Avec TAWATO , il ouvre un nouveau chapitre artistique, entouré de Vincent GIARRUSSO et de Stephen DAVIES. Violoniste au jeu expressif, Vincent évolue entre musiques traditionnelles, chanson et projets de création. Son sens de l’écoute et sa musicalité apportent au trio une couleur mélodique chaleureuse et inspirée. Stephen, claviériste aux influences multiples, partage son parcours entre accompagnement et création. Son jeu, à la fois rythmique et atmosphérique, soutient la musique avec finesse et profondeur.

Ensemble, tous les trois explorent les passerelles entre la chanson française et les musiques francophones de Louisiane, mêlant compositions originales et inspirations cajuns et créoles, dans un spectacle sensible et chaleureux. .

Grenier à Sel 8 Rue Bocquillot Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

English : Soirée Franco-Louisianaise

