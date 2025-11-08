Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Franco-Malgache Rue Jacques Prévert Trégunc

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-08 19:00:00
Organisé par l’Amicale de l’île rouge au profit de l’école maternelle & élémentaire de Ambodivanio.

Repas, animations, tombola.

Repas sur réservation par téléphone avant le 31 octobre.   .

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93 

