Soirée Franco-Malgache Rue Jacques Prévert Trégunc

Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc Finistère
Début : 2025-11-08 19:00:00
Organisé par l’Amicale de l’île rouge au profit de l’école maternelle & élémentaire de Ambodivanio.
Repas, animations, tombola.
Repas sur réservation par téléphone avant le 31 octobre. .
Rue Jacques Prévert MJC Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93
