Soirée franco-Portuguaise – Salle des fêtes Souméras, 17 mai 2025 19:00, Souméras.

Charente-Maritime

Soirée franco-Portuguaise Salle des fêtes 4, rue de l’ancienne école Souméras Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17 01:00:00

2025-05-17

Fête de l’amitié franco-portugaise avec des jeux, des quiz, de la musique, un repas avec un excellent plat traditionnel pour terminer enfin avec une ambiance de folie sur la piste de danse !

Salle des fêtes 4, rue de l’ancienne école

Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39

English :

A celebration of Franco-Portuguese friendship, with games, quizzes, music, a meal featuring an excellent traditional dish and, last but not least, a crazy atmosphere on the dance floor!

German :

Fest der französisch-portugiesischen Freundschaft mit Spielen, Quiz, Musik, einem Essen mit einem ausgezeichneten traditionellen Gericht und schließlich mit einer ausgelassenen Stimmung auf der Tanzfläche!

Italiano :

Una celebrazione dell’amicizia franco-portoghese, con giochi, quiz, musica, un pasto a base di ottimi piatti tradizionali e un finale scatenato sulla pista da ballo!

Espanol :

Una celebración de la amistad franco-portuguesa, con juegos, concursos, música, una excelente comida tradicional y un desenfrenado final en la pista de baile

