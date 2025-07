Soirée French Cancan du Moul’1 Duppigheim

Soirée French Cancan du Moul’1

230 RUE DU MOULIN Duppigheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-05 01:00:00

2025-07-04

Plongez dans l’élégance à la parisienne pour une soirée rythmée, festive et pleine de charme.

Dîner festif pendant le show — installez-vous confortablement, profitez du spectacle et laissez-vous porter par l’ambiance.

Entrée libre à partir de 21h30 pour tous ceux qui veulent vibrer au son du French Cancan avec Mathieu Kerry aux platines & performers live.

Un moment unique à ne pas manquer.

Le Moul’1 Ambiance chic, esprit libre .

+33 6 82 88 73 36 c.scherer@le-moul1.fr

English :

Immerse yourself in Parisian elegance for an evening of rhythm, festivity and charm.

German :

Tauchen Sie ein in die Pariser Eleganz und erleben Sie einen rhythmischen, festlichen und charmanten Abend.

Italiano :

Immergetevi nell’eleganza parigina per una serata di ritmo, festa e fascino.

Espanol :

Sumérjase en la elegancia parisina para disfrutar de una velada llena de ritmo, fiesta y encanto.

