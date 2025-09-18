Soirée Frenchy’s Kitchen Rouffach

Soirée Frenchy’s Kitchen Rouffach jeudi 18 septembre 2025.

Soirée Frenchy’s Kitchen

1 avenue de la Gare Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Venez profiter de la soirée dans une ambiance conviviale et musicale, avec une cuisine locale autour du food truck Franchy’s Kitchen.

Venez profiter de la soirée dans une ambiance conviviale et musicale, avec une cuisine locale autour du food truck Franchy’s Kitchen. 0 .

1 avenue de la Gare Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 46 09 16 fishermanpub68@gmail.com

English :

Come and enjoy the evening in a friendly, musical atmosphere, with local cuisine from the Franchy’s Kitchen food truck.

German :

Genießen Sie den Abend in einer geselligen und musikalischen Atmosphäre mit lokaler Küche rund um den Foodtruck Franchy’s Kitchen.

Italiano :

Venite a godervi la serata in un’atmosfera amichevole e musicale, con la cucina locale del food truck Franchy’s Kitchen.

Espanol :

Venga y disfrute de la velada en un ambiente agradable y musical, con cocina local del camión de comida Franchy’s Kitchen.

L’événement Soirée Frenchy’s Kitchen Rouffach a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach