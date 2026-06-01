Soirée FRIPERIE Carrément Citoyen Labrit

Labrit

Soirée FRIPERIE

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Renouvelez votre garde-robe en mode solidaire !

Rendez-vous le 19 juin dès 20h à Carrément Citoyen.

Apportez vos vêtements ? recevez des jetons ? repartez avec de nouvelles pièces.

Défilé surprise et planches charcuteries/fromages à 8€.

Envie de renouveler votre garde-robe tout en faisant un geste solidaire ?

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale à Carrément Citoyen !

VENDREDI 19 JUIN 2026 DÈS 20H

Le principe est simple

Apportez les vêtements que vous ne portez plus ? recevez des jetons ? choisissez d’autres vêtements grâce à ces jetons.

Une belle manière de donner une seconde vie à vos habits

LE DÉFILÉ SURPRISE

Un petit show improvisé, où quelques participants feront vivre les trouvailles de la friperie.

Pour accompagner la soirée, nous vous proposerons des planches charcuteries et fromages à 8€. .

Carrément Citoyen 51 route des Plantons Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 70 75 10 carrementcitoyen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée FRIPERIE

Refresh your wardrobe while supporting a good cause!

Join us on June 19 at 8 p.m. at Carrément Citoyen.

Bring your clothes → receive tokens → leave with new items.

Surprise fashion show and charcuterie/cheese platters for €8.

L’événement Soirée FRIPERIE Labrit a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur Haute Lande