Soirée frisson 2 films à découvrir ! L’Étoile Cinéma Saulieu
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – 4 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2025-08-16 22:15:00
fin : 2025-08-16
2025-08-16
DANGEROUS ANIMALS
De Sean Byrne, avec Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston…
Australie, 2025, Epouvante-horreur, Thriller, 1h33
Interdit aux moins de 12 ans
Zephyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les
prédateurs…
SOUVIENS-TOI… L’ÉTÉ DERNIER
De Jennifer Kaytin Robinson, avec Madelyn Cline, Chase Sui
Wonders, Jonah Hauer-King…
États-Unis, 2025, Épouvante-horreur, Thriller, 1h51
Interdit aux moins de 12 ans
Cinq amis causent involontairement un accident de voiture mortel et décident de dissimuler leur implication. Ils concluent un pacte pour garder le secret. Un an plus tard, leur passé revient
les hanter quelqu’un sait ce qu’ils ont fait l’été dernier… Traqués un à un par un mystérieux tueur, ils découvrent que cela s’est déjà produit en 1997 et se tournent vers deux survivants du terrible massacre…
+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .
