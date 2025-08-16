Soirée frisson 2 films à découvrir ! L’Étoile Cinéma Saulieu

Soirée frisson 2 films à découvrir ! L’Étoile Cinéma Saulieu samedi 16 août 2025.

Soirée frisson 2 films à découvrir !

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 22:15:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

DANGEROUS ANIMALS

De Sean Byrne, avec Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston…

Australie, 2025, Epouvante-horreur, Thriller, 1h33

Interdit aux moins de 12 ans

Zephyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre est kidnappée par un tueur en série obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous les

prédateurs…

SOUVIENS-TOI… L’ÉTÉ DERNIER

De Jennifer Kaytin Robinson, avec Madelyn Cline, Chase Sui

Wonders, Jonah Hauer-King…

États-Unis, 2025, Épouvante-horreur, Thriller, 1h51

Interdit aux moins de 12 ans

Cinq amis causent involontairement un accident de voiture mortel et décident de dissimuler leur implication. Ils concluent un pacte pour garder le secret. Un an plus tard, leur passé revient

les hanter quelqu’un sait ce qu’ils ont fait l’été dernier… Traqués un à un par un mystérieux tueur, ils découvrent que cela s’est déjà produit en 1997 et se tournent vers deux survivants du terrible massacre…

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Soirée frisson 2 films à découvrir !

German : Soirée frisson 2 films à découvrir !

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée frisson 2 films à découvrir ! Saulieu a été mis à jour le 2025-08-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)