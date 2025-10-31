SOIRÉE FRISSON Clermont-l’Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Projection de deux films pour faire frissonner petit et grand.
À 15h, diffusion de Kiki la petite la Sorcière suivi d’un atelier Makkillage.
Après la séance, maquillage des plus petits pour les préparer à la chasse aux bonbons dès la sortie du cinéma.
À 22h30, diffusion de massacre à la tronçonneuse (1974)
Venez avec votre déguisement le plus horrifique et participer au concours ! Le plus effrayant aura un sort ! .
Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95
English :
Two films to thrill young and old.
German :
Vorführung von zwei Filmen, die Groß und Klein erschauern lassen.
Italiano :
Due film che entusiasmano grandi e piccini.
Espanol :
Dos películas para emocionar a grandes y pequeños.
