SOIRÉE FRISSON Clermont-l’Hérault vendredi 31 octobre 2025.

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Projection de deux films pour faire frissonner petit et grand.

À 15h, diffusion de Kiki la petite la Sorcière suivi d’un atelier Makkillage.

Après la séance, maquillage des plus petits pour les préparer à la chasse aux bonbons dès la sortie du cinéma.

À 22h30, diffusion de massacre à la tronçonneuse (1974)

Venez avec votre déguisement le plus horrifique et participer au concours ! Le plus effrayant aura un sort ! .

Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95

English :

Two films to thrill young and old.

German :

Vorführung von zwei Filmen, die Groß und Klein erschauern lassen.

Italiano :

Due film che entusiasmano grandi e piccini.

Espanol :

Dos películas para emocionar a grandes y pequeños.

