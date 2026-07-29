AGENDA · Hauteville-sur-Mer
Soirée frissons Hauteville-sur-Mer
vendredi 14 août 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Soirée frissons
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soirée Frissons au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
– Scary Movie (20h / interdit de 12 ans).
– Obsession (22h / interdit de 16 ans).
Passez au cinéma acheter vos Pass ! .
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Soirée frissons
L’événement Soirée frissons Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme
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