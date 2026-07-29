Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Soirée frissons

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée Frissons au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.

– Scary Movie (20h / interdit de 12 ans).

– Obsession (22h / interdit de 16 ans).

Passez au cinéma acheter vos Pass ! .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Soirée frissons

L’événement Soirée frissons Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme