UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Soirée frissons Hauteville-sur-Mer

vendredi 14 août 2026 · Hauteville-sur-Mer

Soirée frissons Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Soirée frissons

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Soirée Frissons au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
– Scary Movie (20h / interdit de 12 ans).
– Obsession (22h / interdit de 16 ans).

Passez au cinéma acheter vos Pass !   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée frissons

L’événement Soirée frissons Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)