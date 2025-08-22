Soirée Frissons Vagney
Soirée Frissons Vagney vendredi 22 août 2025.
Soirée Frissons
2 Ruelle des Viaux Vagney Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 20:30:00
fin : 2025-08-22
Venez trembler avec 2 films au programme de cette soirée 20h30 Souviens toi…l’été dernier (version 2025) / 22h30 Dangerous Animals. Soirée interdite aux moins de 12 ans. Présentation de la carte d’identité en caisse obligatoire.Adultes
2 Ruelle des Viaux Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 52 34 15 66 cinemavagney@laposte.net
English :
Come shiver with 2 films on this evening’s program: 8:30pm Remember…Last Summer (2025 version) / 10:30pm Dangerous Animals. Forbidden for children under 12. Presentation of ID card at checkout required.
German :
Zittern Sie mit 2 Filmen, die an diesem Abend auf dem Programm stehen: 20:30 Souviens toi…l’été dernier (Version 2025) / 22:30 Dangerous Animals. Der Abend ist für Personen unter 12 Jahren verboten. Vorlage des Personalausweises an der Kasse erforderlich.
Italiano :
Venite a rabbrividire con i 2 film in programma questa sera: ore 20.30 Remember…Last Summer (versione 2025) / ore 22.30 Dangerous Animals. Ingresso vietato ai minori di 12 anni. La carta d’identità deve essere esibita alla cassa.
Espanol :
Venga a estremecerse con las 2 películas programadas para esta noche: 20.30 h Remember…Last Summer (versión 2025) / 22.30 h Dangerous Animals. Prohibida la entrada a menores de 12 años. Es obligatorio presentar el carné de identidad en la taquilla.
