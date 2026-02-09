Soirée fritons de canard ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Soirée fritons de canard

ZI les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Présence des joueurs et du staff séniors.

Menu

-soupe avec ses croutons

-salade de gésiers, cou farci et petits fritons

-os de canard

-confit avec pommes de terre

-dessert

-café

Au profit de l’école de rugby

Sur réservation jusqu’au 12 février 20h 06 52 90 13 54 25 .

ZI les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 90 13 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Senior players and staff in attendance.

L’événement Soirée fritons de canard Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)