Soirée fritons de canard ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue
Soirée fritons de canard ZI les Gravasses Villefranche-de-Rouergue samedi 14 février 2026.
Soirée fritons de canard
ZI les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Présence des joueurs et du staff séniors.
Menu
-soupe avec ses croutons
-salade de gésiers, cou farci et petits fritons
-os de canard
-confit avec pommes de terre
-dessert
-café
Au profit de l’école de rugby
Sur réservation jusqu’au 12 février 20h 06 52 90 13 54 25 .
ZI les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 90 13 54
English :
Senior players and staff in attendance.
