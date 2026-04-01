Soirée Fromages & vins Itterswiller
Soirée Fromages & vins Itterswiller jeudi 30 avril 2026.
Itterswiller
Soirée Fromages & vins
route du vin Itterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 19:30:00
fin : 2026-04-30 22:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Découvrez 3 fromages, d’abord à l’état brut puis sublimés dans des plats de saison (entrée, plat, dessert), chacun accompagné d’un verre de vin soigneusement sélectionné.
Vivez une expérience gourmande autour du fromage et du vin !
Découvrez 3 fromages, d’abord à l’état brut puis sublimés dans des plats de saison (entrée, plat, dessert), chacun accompagné d’un verre de vin soigneusement sélectionné.
Une soirée conviviale animée par la fromagerie Haag et Bertrand Dupont, sommelier professionnel, pour une véritable immersion gustative. .
route du vin Itterswiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 50 58 commercial@hotel-arnold.fr
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English :
Discover 3 cheeses, first in their raw state, then sublimated in seasonal dishes (starter, main course, dessert), each accompanied by a carefully selected glass of wine.
L’événement Soirée Fromages & vins Itterswiller a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme du pays de Barr
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