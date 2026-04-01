Dorlisheim

Soirée Fruits de Mer chez Claude

1 Chemin des Moissons Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 23:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Amateurs de produits de la mer, réservez votre soirée et venez partager un moment gourmand et convivial autour d’un plateau de fruits de mer d’exception. Dans une ambiance chaleureuse, laissez-vous séduire par des saveurs fraîches et iodées, soigneusement sélectionnées pour ravir vos papilles.

Amateurs de produits de la mer, réservez votre soirée et venez partager un moment gourmand et convivial autour d’un plateau de fruits de mer d’exception. Dans une ambiance chaleureuse, laissez-vous séduire par des saveurs fraîches et iodées, soigneusement sélectionnées pour ravir vos papilles.

Menu

Entrée

• Carpaccio de bar

• Crème aigrelette à la vodka

• Pickles d’oignons rouges, aneth

Plat

• Huîtres (Isigny n°3, Calvados n°3, Utah n°3, Marennes Sorlut n°3)

• ½ homard

• Langoustines

• Crevettes roses

• Bulots

• Moules

Dessert

• Baba au rhum Plantation

• Saveur agrumes

• Crème mascarpone

Réservation fortement conseillée places limitées ! .

1 Chemin des Moissons Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@restaurant-chez-claude.com

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English :

Seafood lovers, reserve your evening and come and share a convivial gourmet moment around an exceptional seafood platter. In a warm atmosphere, let yourself be seduced by fresh, iodized flavors, carefully selected to delight your taste buds.

L’événement Soirée Fruits de Mer chez Claude Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig