Soirée Fruits de Mer chez Claude Dorlisheim
Soirée Fruits de Mer chez Claude Dorlisheim vendredi 24 avril 2026.
Dorlisheim
Soirée Fruits de Mer chez Claude
1 Chemin des Moissons Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 23:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Amateurs de produits de la mer, réservez votre soirée et venez partager un moment gourmand et convivial autour d’un plateau de fruits de mer d’exception. Dans une ambiance chaleureuse, laissez-vous séduire par des saveurs fraîches et iodées, soigneusement sélectionnées pour ravir vos papilles.
Amateurs de produits de la mer, réservez votre soirée et venez partager un moment gourmand et convivial autour d’un plateau de fruits de mer d’exception. Dans une ambiance chaleureuse, laissez-vous séduire par des saveurs fraîches et iodées, soigneusement sélectionnées pour ravir vos papilles.
Menu
Entrée
• Carpaccio de bar
• Crème aigrelette à la vodka
• Pickles d’oignons rouges, aneth
Plat
• Huîtres (Isigny n°3, Calvados n°3, Utah n°3, Marennes Sorlut n°3)
• ½ homard
• Langoustines
• Crevettes roses
• Bulots
• Moules
Dessert
• Baba au rhum Plantation
• Saveur agrumes
• Crème mascarpone
Réservation fortement conseillée places limitées ! .
1 Chemin des Moissons Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@restaurant-chez-claude.com
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English :
Seafood lovers, reserve your evening and come and share a convivial gourmet moment around an exceptional seafood platter. In a warm atmosphere, let yourself be seduced by fresh, iodized flavors, carefully selected to delight your taste buds.
L’événement Soirée Fruits de Mer chez Claude Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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