Soirée fruits de mer Largeasse
Soirée fruits de mer Largeasse samedi 7 mars 2026.
Soirée fruits de mer
Salle des fêtes Largeasse Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le SCAL MC a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle soirée fruits de mer, avec 2 menus au choix, fruits de mer ou du sud ouest.
Soirée animée par Dave Animation.
Réservation avant le 01/03 au 05.49.95.91.41 au à Carrefour Contact L’ Absie. .
Salle des fêtes Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 91 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée fruits de mer
L’événement Soirée fruits de mer Largeasse a été mis à jour le 2026-02-15 par OT Bocage Bressuirais