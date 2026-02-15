Soirée fruits de mer Largeasse

Soirée fruits de mer

Le SCAL MC a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle soirée fruits de mer, avec 2 menus au choix, fruits de mer ou du sud ouest.

Soirée animée par Dave Animation.

Réservation avant le 01/03 au 05.49.95.91.41 au à Carrefour Contact L’ Absie. .

Salle des fêtes Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 91 41

