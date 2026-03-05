Soirée Full Bachata au V and B Brive Brive-la-Gaillarde
Soirée Full Bachata au V and B Brive Brive-la-Gaillarde samedi 28 mars 2026.
Soirée Full Bachata au V and B Brive
7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le temps d’une soirée, le V and B prend des airs latinos rythmes envoûtants, ambiance caliente et piste de danse prête à vibrer. Que vous soyez danseur confirmé ou simple amateur de bonnes vibes, venez vous laisser porter par la magie de la bachata. Animé par Bachata Energy19. .
7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 12 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Full Bachata au V and B Brive
L’événement Soirée Full Bachata au V and B Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-02 par Brive Tourisme