Soirée Full Bachata au V and B Brive Brive-la-Gaillarde

Soirée Full Bachata au V and B Brive

7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le temps d’une soirée, le V and B prend des airs latinos rythmes envoûtants, ambiance caliente et piste de danse prête à vibrer. Que vous soyez danseur confirmé ou simple amateur de bonnes vibes, venez vous laisser porter par la magie de la bachata. Animé par Bachata Energy19. .

7 Avenue Cyprien Faurie Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 12 49

