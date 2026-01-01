Soirée Funk Rock à la piscine Jean Taris Piscine Jean Taris PARIS

Plongez dans une soirée pleine de rythmes et d’énergie lors de la Nocturne musicale de la Piscine Jean Taris !

Le 30 janvier 2026, de 19h00 à 21h00, la piscine se transforme en une véritable scène festive pour accueillir un concert Funk Rock ouvert à toutes et tous.

Cette scène ouverte promet un moment convivial mêlant musique live et atmosphère détendue en bord de bassin. Venez profiter du concert et partager un instant chaleureux en vivant une expérience originale au cœur du 5ᵉ arrondissement.

Le concert est prévu de 19h00 à 21h00. Il sera suivi d’une scène ouverte pour permettre aux usagers de jouer avec le groupe présent.

Tenue de bain exigée, bonnet obligatoire et bonne humeur fortement recommandée !

Piscine Jean Taris : Nocturne musicale et Scène ouverte

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant

ticket d’entrée de piscine obligatoire

Tout public.

Piscine Jean Taris 16, rue Thouin 75005 PARIS

+33155428190 djs-circ5-13@paris.fr



