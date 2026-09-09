Soirée Funky After Diner Chez Pickles Biscarrosse
samedi 17 octobre 2026 · Chez Pickles · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Soirée Funky After Diner
Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes
Tarif : 1 – 1 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:30:00
fin : 2026-10-17 23:59:00
Date(s) :
2026-10-17
Le funk s’installe, la nuit commence !
Rendez-vous au restaurant pour l’After Diner avec Salade de Bruit.
Grand groupe funk Bordelais avec leur propres morceaux fruités acidulés et vitaminés !
Ambiance festive, tattoos et cocktails
Pour diner dès 18H30 pensez à réserver.
Pour juste venir profiter de l’after dîner, rendez vous dès 21h30 sans réservations, placement libres assis ou debout suivant l’affluence. .
Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr
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English : Soirée Funky After Diner
L’événement Soirée Funky After Diner Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grands Lacs
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