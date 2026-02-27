Soirée G Funk Party Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:00 –

Gratuit : non Entrée à prix libre Tout public

Le Comité des Fêtes et la colloque de la Funk attitude déclarent une ordonnance de sons groovy et disco à la Générale pour une soirée enflamméeUne soirée avec plusieurs maîtres de disques noires

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Caserne Mellinet/La Générale et trouvez le meilleur itinéraire

