Soirée Gaillac Nouveau Villemur

VILLEMUR Villemur Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Planche de tapas 10€.
Vin rouge et rosé 2€/verre, 8€/bouteille.
Réservation avant le 26 novembre.
VILLEMUR Villemur 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 34 68 95
English :
Tapas board 10?
Red and rosé wine 2?/glass, 8?/bottle.
Reservations by November 26.
German :
Brett mit Tapas 10?
Rot- und Roséwein 2?/Glas, 8?/Flasche.
Reservierung vor dem 26. November.
Italiano :
Tagliere di tapas 10?
Vino rosso e rosé 2€/bicchiere, 8€/bottiglia.
Prenotare entro il 26 novembre.
Espanol :
Tabla de tapas 10€.
Vino tinto y rosado 2€/copa, 8€/botella.
Reserva antes del 26 de noviembre.
