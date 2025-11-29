Soirée Gaillac Nouveau Villemur

Soirée Gaillac Nouveau

Planche de tapas 10€.

Vin rouge et rosé 2€/verre, 8€/bouteille.

Réservation avant le 26 novembre.

VILLEMUR Villemur 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Tapas board 10?

Red and rosé wine 2?/glass, 8?/bottle.

Reservations by November 26.

German :

Brett mit Tapas 10?

Rot- und Roséwein 2?/Glas, 8?/Flasche.

Reservierung vor dem 26. November.

Italiano :

Tagliere di tapas 10?

Vino rosso e rosé 2€/bicchiere, 8€/bottiglia.

Prenotare entro il 26 novembre.

Espanol :

Tabla de tapas 10€.

Vino tinto y rosado 2€/copa, 8€/botella.

Reserva antes del 26 de noviembre.

