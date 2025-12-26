Soirée gala Ault

Soirée gala

Nid en scènes, festival des arts vivants et des différences.

Au terme d’un après-midi de spectacles au Casino (Centre Bourg), l’association Tombée du nid* vous propose de passer la soirée au Centre culturel Jacques Prévert d’Ault pour assister au spectacle Coeur à 19 h qui sera suivi de deux concerts (Juju et les Troubadours & La bande à Gaston).

Sur réservation entrée gratuite (Les dons sont les bienvenus).

* Tombée du nid est une association qui s’est donnée pour mission de développer des actions en faveur de la protection et de l’épanouissement des enfants porteurs de handicap, et de l’accompagnement de leur famille.

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Nid en scènes, festival of the living arts and differences.

After an afternoon of shows at the Casino (Centre Bourg), the association Tombée du nid* invites you to spend the evening at the Centre culturel Jacques Prévert d?Ault to attend the show Coeur at 7pm, followed by two concerts (Juju et les Troubadours & La bande à Gaston).

By reservation free admission (donations welcome).

* Tombée du nid is an association whose mission is to develop actions in favor of the protection and fulfillment of disabled children, and to support their families.

