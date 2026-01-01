Soirée Gala caritative Franco-ukrainienne Hôtel de Ville de Nancy Nancy
Soirée Gala caritative Franco-ukrainienne Hôtel de Ville de Nancy Nancy vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Gala caritative Franco-ukrainienne
Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 23:00:00
2026-01-30
Une soirée de prestige placée sous le signe de la solidarité franco-ukrainienne. Organisé avec le soutien de la Ville de Nancy, cet événement caritatif vise à soutenir les actions de l’association Les Lumières d’Ukraine, dans un cadre exceptionnel à l’Hôtel de Ville.
Programme:
Dîner assis franco-ukrainien
Programme culturel et concert
Danses traditionnelles avec l’ensemble ukrainien Vesta
Soirée animée par Lidiya Taran, journaliste internationale
Tenue de soirée requise.
Réservation en ligne obligatoire.Tout public
Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
A prestigious evening of Franco-Ukrainian solidarity. Organized with the support of the City of Nancy, this charity event aims to support the actions of the association Les Lumières d?Ukraine, in an exceptional setting at the Hôtel de Ville.
The program:
French-Ukrainian sit-down dinner
Cultural program and concert
Traditional dances with Ukrainian ensemble Vesta
Hosted by Lidiya Taran, international journalist
Evening dress required.
Online booking required.
