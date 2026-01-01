Soirée Gala caritative Franco-ukrainienne Hôtel de Ville de Nancy Nancy

Soirée Gala caritative Franco-ukrainienne

Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Une soirée de prestige placée sous le signe de la solidarité franco-ukrainienne. Organisé avec le soutien de la Ville de Nancy, cet événement caritatif vise à soutenir les actions de l’association Les Lumières d’Ukraine, dans un cadre exceptionnel à l’Hôtel de Ville.

Programme:

Dîner assis franco-ukrainien

Programme culturel et concert

Danses traditionnelles avec l’ensemble ukrainien Vesta

Soirée animée par Lidiya Taran, journaliste internationale

Tenue de soirée requise.

Réservation en ligne obligatoire.Tout public

.

Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

A prestigious evening of Franco-Ukrainian solidarity. Organized with the support of the City of Nancy, this charity event aims to support the actions of the association Les Lumières d?Ukraine, in an exceptional setting at the Hôtel de Ville.

The program:

French-Ukrainian sit-down dinner

Cultural program and concert

Traditional dances with Ukrainian ensemble Vesta

Hosted by Lidiya Taran, international journalist

Evening dress required.

Online booking required.

L’événement Soirée Gala caritative Franco-ukrainienne Nancy a été mis à jour le 2026-01-15 par DESTINATION NANCY