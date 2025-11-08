Soirée gala de gala de tango argentin Centre Socio Culturel d’Abrest Abrest

Soirée gala de gala de tango argentin

Centre Socio Culturel d’Abrest 1 avenue des Graviers Abrest Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-09 01:30:00

Date(s) :

2025-11-08

La finale du 4ème Championnat International de Tango argentin aura lieu le samedi 8 novembre , le public pourra voter pour son couple préféré. Il y aura la remise de médailles et plusieurs démonstrations de la part du jury d’honneur venant d’Uruguay .

.

Centre Socio Culturel d’Abrest 1 avenue des Graviers Abrest 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lunamilonguera.championnat@gmail.com

English :

The final of the 4th International Argentine Tango Championship takes place on Saturday November 8, and the public can vote for their favorite couple. There will be a medal ceremony and several demonstrations by the honorary jury from Uruguay.

German :

Internationalen Argentinischen Tangomeisterschaft findet am Samstag, den 8. November statt und das Publikum kann für sein Lieblingspaar abstimmen. Es wird eine Medaillenverleihung geben und mehrere Vorführungen der Ehrenjury aus Uruguay.

Italiano :

La finale del 4° Campionato Internazionale di Tango Argentino si svolgerà sabato 8 novembre e il pubblico potrà votare la sua coppia preferita. Saranno assegnate medaglie e ci saranno diverse dimostrazioni da parte della giuria d’onore dell’Uruguay.

Espanol :

La final del 4º Campeonato Internacional de Tango Argentino tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, y el público podrá votar a su pareja favorita. Se entregarán medallas y habrá varias demostraciones a cargo del jurado de honor de Uruguay.

L’événement Soirée gala de gala de tango argentin Abrest a été mis à jour le 2025-06-05 par Vichy Destinations