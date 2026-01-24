Soirée Gala

Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable placée sous le signe de la fête, de la bonne humeur et de l’élégance !

Tenue de soirée souhaitée sortez vos plus belles tenues et venez briller avec nous.

19h, salle des fêtes. 25 € par personne. Réservation obligatoire.

Comité des fêtes 06 75 32 37 24

Musique, ambiance festive et moments de partage seront au rendez-vous.

Soirée animée par Olivier Grimard.

Menu Pâté en croute Richelieu, Paupiette de veau sauce champignons et accompagnement, assiette de fromages, Opéra et son verre de pétillant et Café..

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 37 24

