Soirée galactique Col du Tourmalet Barèges

Soirée galactique Col du Tourmalet Barèges mardi 15 juillet 2025.

Soirée galactique

Col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 21:00:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-15

Tous les mardis, mercredis et jeudis.

« Après une journée de visite au Pic du Midi, rejoignez en voiture le Col du Tourmalet pour une Soirée galactique à 2115m ! A 8 km de la Mongie.

En collaboration avec l’association Instant Science, spécialiste des animations sur le thème de l’astronomie vous propose un tout nouveau programme pour communier avec le Soleil couchant et les étoiles lors de soirées exceptionnelles au Col du Tourmalet !

Quelques dates seulement seront disponibles les mardis, mercredis et jeudi durant les mois de juillet et août 2025.

Merci de bien vouloir noter qu’un minimum de 20 participants est nécessaire pour maintenir chaque date.

Si le Pic du Midi est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, le Col du Tourmalet (zone pastorale) est moins aménagé. »

« Au programme :

Un billet de Visite du Pic du Midi en journée, au départ de la Mongie (en téléphérique)

18h00 dernière descente en téléphérique retour La Mongie à 1800m

Reprendre la voiture à 8 km de la Mongie.

21H00 rdv à la Maison du Tourmalet (parking gratuit au sommet du Col du Tourmalet 2115 m) Projection Nox

21h30 animations astronomiques avec Instant Science, spécialiste des animations sur le thème de l’astronomie, à la Maison du Tourmalet située à 2115m à l’entrée de la réserve de Ciel étoilé du Pic du Midi.

Minuit fin du programme de la soirée. »

Sur réservation https://picdumidi.com/fr/billetterie/soirees-galactiques .

Col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Every Tuesday, Wednesday and Thursday.

« After a day of sightseeing at the Pic du Midi, drive to the Col du Tourmalet for a Galactic Evening at 2115m! 8 km from La Mongie.

In collaboration with the association Instant Science, specialists in astronomy-themed events, we’re offering a brand-new program for you to commune with the setting sun and the stars during exceptional evenings at the Col du Tourmalet!

Only a few dates will be available on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays during July and August 2025.

Please note that a minimum of 20 participants is required to maintain each date.

While the Pic du Midi is fully accessible to people with reduced mobility, the Col du Tourmalet (pastoral area) is less equipped. »

German :

Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

« Nach einem Tag auf dem Pic du Midi erreichen Sie mit dem Auto den Col du Tourmalet für einen galaktischen Abend auf 2115 m Höhe! 8 km von La Mongie entfernt.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Instant Science, der auf Veranstaltungen zum Thema Astronomie spezialisiert ist, bieten wir Ihnen ein ganz neues Programm an, um an außergewöhnlichen Abenden auf dem Col du Tourmalet mit der untergehenden Sonne und den Sternen in Verbindung zu treten!

Im Juli und August 2025 werden dienstags, mittwochs und donnerstags nur wenige Termine zur Verfügung stehen.

Bitte beachten Sie, dass eine Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen erforderlich ist, um jeden Termin aufrechtzuerhalten.

Während der Pic du Midi für Menschen mit eingeschränkter Mobilität vollständig zugänglich ist, ist der Col du Tourmalet (Hirtengebiet) weniger gut ausgebaut »

Italiano :

Ogni martedì, mercoledì e giovedì.

« Dopo una giornata di visite al Pic du Midi, raggiungete il Col du Tourmalet per una serata galattica a 2115 m! A 8 km da La Mongie.

In collaborazione con l’associazione Instant Science, specializzata in eventi astronomici, proponiamo un nuovo programma di serate eccezionali sul Col du Tourmalet, dove potrete entrare in contatto con il sole al tramonto e le stelle!

Sono disponibili solo poche date, il martedì, mercoledì e giovedì di luglio e agosto 2025.

Per mantenere ogni data è necessario un minimo di 20 partecipanti.

Mentre il Pic du Midi è completamente accessibile alle persone a mobilità ridotta, il Col du Tourmalet (zona pastorale) è meno attrezzato »

Espanol :

Todos los martes, miércoles y jueves.

« Después de un día de turismo en el Pic du Midi, conduzca hasta el Col du Tourmalet para disfrutar de una velada galáctica a 2115 m de altitud A 8 km de La Mongie.

En colaboración con la asociación Instant Science, especialista en eventos relacionados con la astronomía, le proponemos un programa inédito de veladas excepcionales en el Col du Tourmalet, donde podrá estar en comunión con el sol poniente y las estrellas

Sólo habrá unas pocas fechas disponibles los martes, miércoles y jueves de julio y agosto de 2025.

Tenga en cuenta que se requiere un mínimo de 20 participantes para mantener cada fecha.

Mientras que el Pic du Midi es totalmente accesible para personas con movilidad reducida, el Col du Tourmalet (zona pastoral) está menos equipado »

