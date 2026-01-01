Soirée galette des reines à la brasserie Quat’Sous Brasserie Quat Sous Cleurie

Soirée galette des reines à la brasserie Quat’Sous

Brasserie Quat Sous 7b chemin du Pré Vixot Cleurie Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La brasserie met les femmes à l’honneur en ce début d’année 2026 ! La galette des rois on connait (et c’est très bon) mais ici ça sera la galette des reines !

Au programme Des belles galettes faites par amour jeux et animations playlist entièrement féminine…et d’autres surprises !Tout public

Brasserie Quat Sous 7b chemin du Pré Vixot Cleurie 88120 Vosges Grand Est +33 7 67 35 96 90

English :

The brasserie puts women in the spotlight at the start of 2026! We’re all familiar with the galette des rois (and it’s very good), but this time we’re going for the galette des reines!

On the program: Beautiful galettes made with love games and entertainment all-female playlist…and other surprises!

L’événement Soirée galette des reines à la brasserie Quat’Sous Cleurie a été mis à jour le 2026-01-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES