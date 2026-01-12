Soirée galette des rois Blaignan-Prignac

Soirée galette des rois

Salle des fêtes Blaignan-Prignac Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Le foyer rural de Blaignan-Prignac organise sa soirée dansante galette des rois à la salle des fêtes, animée par Dominique Delill.

Au menu apéro maison ; joue de porc au cidre et son accompagnement ; fromage ; galette des rois.

Un verre de vin offert. Possibilité d’acheter du vin sur place.

Sur réservation avant le 26 janvier. Le paiement vous sera demandé lors de l’inscription. .

Salle des fêtes Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 74 53 74

