Soirée galette des rois Blaignan-Prignac
Salle des fêtes Blaignan-Prignac
Début : 2026-01-31
Le foyer rural de Blaignan-Prignac organise sa soirée dansante galette des rois à la salle des fêtes, animée par Dominique Delill.
Au menu apéro maison ; joue de porc au cidre et son accompagnement ; fromage ; galette des rois.
Un verre de vin offert. Possibilité d’acheter du vin sur place.
Sur réservation avant le 26 janvier. Le paiement vous sera demandé lors de l’inscription. .
Salle des fêtes Blaignan-Prignac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine
