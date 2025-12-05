Soirée galette-saucisse & contes et légendes de Bretagne Rue de Lann Vrihan Le Hézo

Soirée galette-saucisse & contes et légendes de Bretagne

Rue de Lann Vrihan La maison du cidre Le Hézo Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Soirée Galette-Saucisse & Contes de Bretagne !

Venez partager une soirée gourmande et pleine de légendes au cœur de l’ambiance bretonne !

Au programme galette-saucisse, crêpe, cidre et histoires enchantées pour petits et grands ️✨

Laissez-vous emporter par les contes et légendes de Bretagne, entre mystères, fées, korrigans et récits d’antan, le tout dans une atmosphère conviviale et joyeuse.

________________________________________

️ Au menu

1 galette-saucisse

1 crêpe sucrée

1 verre de cidre ou jus de pomme

☕ + 1 café

________________________________________

Tarifs

‍ ‍ ‍ Adulte 24 €

Enfant 22 €

Sur réservation uniquement les places sont limitées !

________________________________________

Venez rire, rêver, déguster et voyager à travers les histoires et saveurs de la Bretagne

Une soirée à ne pas manquer !

Réservez dès maintenant au 02 97 26 47 40 (places limitées)

Dates: les vendredis 5 décembre 2025 16 janvier 2026 .

Rue de Lann Vrihan La maison du cidre Le Hézo 56450 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée galette-saucisse & contes et légendes de Bretagne Le Hézo a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 56