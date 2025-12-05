Soirée galette-saucisse & contes et légendes de Bretagne Rue de Lann Vrihan Le Hézo
Soirée galette-saucisse & contes et légendes de Bretagne Rue de Lann Vrihan Le Hézo vendredi 5 décembre 2025.
Soirée galette-saucisse & contes et légendes de Bretagne
Rue de Lann Vrihan La maison du cidre Le Hézo Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Soirée Galette-Saucisse & Contes de Bretagne !
Venez partager une soirée gourmande et pleine de légendes au cœur de l’ambiance bretonne !
Au programme galette-saucisse, crêpe, cidre et histoires enchantées pour petits et grands ️✨
Laissez-vous emporter par les contes et légendes de Bretagne, entre mystères, fées, korrigans et récits d’antan, le tout dans une atmosphère conviviale et joyeuse.
________________________________________
️ Au menu
1 galette-saucisse
1 crêpe sucrée
1 verre de cidre ou jus de pomme
☕ + 1 café
________________________________________
Tarifs
Adulte 24 €
Enfant 22 €
Sur réservation uniquement les places sont limitées !
________________________________________
Venez rire, rêver, déguster et voyager à travers les histoires et saveurs de la Bretagne
Une soirée à ne pas manquer !
Réservez dès maintenant au 02 97 26 47 40 (places limitées)
Dates: les vendredis 5 décembre 2025 16 janvier 2026 .
Rue de Lann Vrihan La maison du cidre Le Hézo 56450 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée galette-saucisse & contes et légendes de Bretagne Le Hézo a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT 56