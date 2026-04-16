Soirée galette saucisse Salle multifonctions Hôpital-Camfrout

Hôpital-Camfrout

Soirée galette saucisse

Salle multifonctions Rue de Pors Huel Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02 23:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Coin des Copains est une nouvelle association locale qui a pour ambition de dynamiser le territoire à travers des événements conviviaux, accessibles à tous et ancrés dans la vie locale.

Pour lancer l’aventure, elle organise une soirée galette-saucisse à L’Hôpital-Camfrout, pensée comme un moment de rencontre et de partage entre habitants.

Au programme des galettes saucisses préparées sur place, de quoi se rafraîchir (boissons sans alcool, bières, cidre…), le tout dans une ambiance festive et détendue.

La soirée sera également rythmée par deux concerts de groupes locaux (TBD & Shining Stars), mêlant rock et variété, afin de proposer une programmation accessible et conviviale qui plaira à tous les publics.

Un rendez-vous simple et chaleureux, ouvert à tous, pour se retrouver autour d’un bon repas, de musique et de bonne humeur, et découvrir cette nouvelle dynamique portée par l’association. .

Salle multifonctions Rue de Pors Huel Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 06 92 71 03

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English : Soirée galette saucisse

L’événement Soirée galette saucisse Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-16 par OT LANDERNEAU DAOULAS