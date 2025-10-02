Soirée galettes-saucisses Portes ouverte du Tiers-lieu Le Cocotiers Tiers lieu Le Cocotier(s) Arudy
Soirée galettes-saucisses Portes ouverte du Tiers-lieu Le Cocotiers Tiers lieu Le Cocotier(s) Arudy jeudi 2 octobre 2025.
Tiers lieu Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Et ce jeudi, on commence fort avec une soirée galettes-saucisses ! Parce que l’automne est arrivé un peu trop vite, on se console autour de bonnes choses à manger (galettes végés disponibles) et à boire (avec ou sans alcool). Le cidre sera de la partie, bien sûr !
On vous attend nombreuses et nombreux pour ce moment convivial. Invitez vos ami·es, votre famille, vos voisin·es, vos collègues tout le monde est bienvenu·e sous les cocotiers ! .
