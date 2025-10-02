Soirée galettes-saucisses Portes ouverte du Tiers-lieu Le Cocotiers Tiers lieu Le Cocotier(s) Arudy

Tiers lieu Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Et ce jeudi, on commence fort avec une soirée galettes-saucisses ! Parce que l’automne est arrivé un peu trop vite, on se console autour de bonnes choses à manger (galettes végés disponibles) et à boire (avec ou sans alcool). Le cidre sera de la partie, bien sûr !

On vous attend nombreuses et nombreux pour ce moment convivial. Invitez vos ami·es, votre famille, vos voisin·es, vos collègues tout le monde est bienvenu·e sous les cocotiers ! .

Tiers lieu Le Cocotier(s) 6 Rue d’Arros Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 41 54 75

