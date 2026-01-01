Soirée Game-Movie au cinéma l’Hermine à Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand

Soirée Game-Movie au cinéma l’Hermine à Plélan-le-Grand

Tarif :

4ème SOIRÉE GAME-MOVIE

Dès 19h, le samedi 24 janvier 2026, venez jouer sur grand écran à STREET FIGHTER, tant avant qu’après le film Scott Pilgrim (possibilité d’arriver seulement pour le film à 21h30)

Possibilité d’acheter vos places à l’avance et jusqu’à 2h avant la séance via notre site internet ou Allociné. .

33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 67 33 53 85

