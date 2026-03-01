Soirée game movie

33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 22:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Le cinéma l’hermine de Plélan le Grand, organise une soirée Game movie le vendredi 20 Mars, dès 19 heures vous pourrez jouer au jeux vidéo intitulé Towerfall Ascension . Une projection du film Les Aventures de Robin des bois , se fera par la suite à 21h30. Durant cette soirée une vente de pizza aura lieu. .

33 Rue de l’Hermine Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 67 33 53 85

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English :

L’événement Soirée game movie Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme de Brocéliande