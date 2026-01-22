Soirée Gaming Collectif Culturel Les Arts à Barb’ Barbières

Soirée Gaming

Jeux de combat sur PS5, jeux d’arcades, jeux de courses en rétrogaming, jeux de danse en direct et bien sur des compétitions et trophées à la clé !

Collectif Culturel Les Arts à Barb’ 655, Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 42 13 68 lesartsabarb@gmail.com

English :

PS5 fighting games, arcade games, retrogaming racing games, live dance games and, of course, competitions and trophies!

