Soirée Gaming Collectif Culturel Les Arts à Barb’ Barbières

Collectif Culturel Les Arts à Barb’ 655, Grande Rue Barbières Drôme
Début : 2026-02-07 16:00:00
2026-02-07
Jeux de combat sur PS5, jeux d’arcades, jeux de courses en rétrogaming, jeux de danse en direct et bien sur des compétitions et trophées à la clé !
Collectif Culturel Les Arts à Barb’ 655, Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 42 13 68 lesartsabarb@gmail.com
English :
PS5 fighting games, arcade games, retrogaming racing games, live dance games and, of course, competitions and trophies!
