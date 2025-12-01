Soirée Gaming Cinéma Casino Clamecy

Soirée Gaming

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 17:30:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Soirée Gaming au cinéma Casino Accueil et inscriptions à 17h30 suivis d’une intervention en salle sur les risques liés aux jeux-vidéos Début du tournoi de jeu-vidéo sur grand écran à 18h30 Remise des prix à 20h30 Diffusion du film Super Mario Galaxy à 21h Mais aussi, rétro-gaming, food-truck, stands annexes… Date limite des inscriptions en ligne 3 avril 2026 à 12h Nombre de joueurs maximum pour la compétition 32 Enfants à partir de 7 ans – .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée Gaming

L’événement Soirée Gaming Clamecy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Clamecy Haut Nivernais