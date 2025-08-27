Soirée gaming Coray
Soirée gaming Coray mercredi 27 août 2025.
Soirée gaming
Médiathèque de Pors Clos Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27 17:00:00
fin : 2025-08-27
Date(s) :
2025-08-27
Vous êtes passionnés de jeux vidéo ou juste joueurs occasionnels ? Vous aimez partager des moments conviviaux autour de vos jeux préférés ou envie de découvrir ?
Alors ne manquez pas nos soirées jeux vidéo, en partenariat avec l’accueil ados et le service Info Jeunes.
> Espace cyber Coray
Le mercredi 27 août de 17h à 22h
> repas offert!
Infos Jeunes HC
Médiathèque « Pors Clos » Coray .
Médiathèque de Pors Clos Coray 29370 Finistère Bretagne
