Soirée gaming Coray

Vous êtes passionnés de jeux vidéo ou juste joueurs occasionnels ? Vous aimez partager des moments conviviaux autour de vos jeux préférés ou envie de découvrir ?

Alors ne manquez pas nos soirées jeux vidéo, en partenariat avec l’accueil ados et le service Info Jeunes.

> Espace cyber Coray

Le mercredi 27 août de 17h à 22h

> repas offert!

Infos Jeunes HC

Médiathèque « Pors Clos » Coray .

Médiathèque de Pors Clos Coray 29370 Finistère Bretagne

