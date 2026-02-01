Soirée gaming Week-end du jeu Salle Tour D’Auvergne Dinéault

Soirée gaming Week-end du jeu

Salle Tour D’Auvergne Rue de la Tour d’Auvergne Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Soirée gaming sans réservation. Petite restauration sur place (payante) .

Salle Tour D’Auvergne Rue de la Tour d’Auvergne Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée gaming Week-end du jeu

L’événement Soirée gaming Week-end du jeu Dinéault a été mis à jour le 2026-02-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE