Soirée gaming Week-end du jeu Salle Tour D’Auvergne Dinéault samedi 28 février 2026.
Salle Tour D’Auvergne Rue de la Tour d’Auvergne Dinéault Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28 22:00:00
2026-02-28
Soirée gaming sans réservation. Petite restauration sur place (payante) .
Salle Tour D’Auvergne Rue de la Tour d’Auvergne Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
