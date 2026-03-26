Soirée GARAGE 5 & les endimanchés La Fonderie Le Mans

Soirée GARAGE 5 & les endimanchés

La Fonderie Entrée parking saint pavin des champs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-10

GARAGE 5 & les endimanchés

Exposition André Robillard + concert + Contre Attaque-Cieles endimanchés .

La Fonderie Entrée parking saint pavin des champs Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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GARAGE 5 & les endimanchés

L’événement Soirée GARAGE 5 & les endimanchés Le Mans a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72