Soirée GARAGE 5 & les endimanchés La Fonderie Le Mans
Soirée GARAGE 5 & les endimanchés La Fonderie Le Mans vendredi 10 avril 2026.
Soirée GARAGE 5 & les endimanchés
La Fonderie Entrée parking saint pavin des champs Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-11 22:30:00
Date(s) :
2026-04-10
GARAGE 5 & les endimanchés
Exposition André Robillard + concert + Contre Attaque-Cieles endimanchés .
La Fonderie Entrée parking saint pavin des champs Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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GARAGE 5 & les endimanchés
L’événement Soirée GARAGE 5 & les endimanchés Le Mans a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72
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