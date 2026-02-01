Soirée Garbure

Salle Polyvalente ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

LE SAVIEZ-VOUS ?

La garbure, ce plat mythique du Sud-Ouest, était à l’origine le repas des paysans et des mousquetaires affamés !!

Un grand chaudron, des légumes du jardin, du confit, du temps…

Et surtout un plat qui rassemble

Soirée Garbure avec l’Amicale d’Artagnan

Un bon plat, de la bonne humeur, des rires et des discussions autour de la table.

Bref l’esprit du Sud-Ouest comme on l’aime

Les Porképic s’occupent de mettre l’ambiance !

Inscription conseillée.

La garbure

C’est la soupe traditionnelle de la cuisine gasconne ! Préparée avec de beaux légumes (chou, carotte, navet, haricot, céleri) et du confit de canard du Sud-Ouest, elle reste un véritable repas complet pour les Gascons.

.

Salle Polyvalente ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 66 15 82 artagnan.cne@wanadoo.fr

English :

DID YOU KNOW?

Garbure, the legendary dish of the South-West, was originally a meal for hungry peasants and musketeers!

A big cauldron, garden vegetables, confit, time?

And above all: a dish that brings people together?

? Garbure evening with Amicale d?Artagnan

Good food, good humor, laughter and conversation around the table.

In short: the spirit of the South-West as we love it?

? Les Porképic are on hand to set the mood! ?

Registration recommended.

La garbure

The traditional soup of Gascon cuisine! Prepared with fine vegetables (cabbage, carrot, turnip, bean, celery) and confit of South-Western duck, it remains a true full meal for the Gascons.

L’événement Soirée Garbure Artagnan a été mis à jour le 2026-01-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65