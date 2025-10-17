Soirée garbure-châtaignes Ecole Castet Monein

Soirée garbure-châtaignes Ecole Castet Monein vendredi 17 octobre 2025.

Soirée garbure-châtaignes

Ecole Castet Chemin Lichanot Monein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Au menu Apéro, châtaignes grillées, bourret, garbure, vin, fromage de brebis, pâtisseries, café. .

Ecole Castet Chemin Lichanot Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 32 90

